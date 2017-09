De Gendt wint negentiende Vuelta-etappe

De negentiende Vuelta-rit is vrijdag gewonnen door de Belg Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Op het heuvelachtige parcours was het flink aanpoten voor de renners en kwam het vooral aan op de afdaling aan het eind. De beste Nederlander was Koen Bouwman, die als tiende over de meet zoefde met een achterstand van 45 seconden op de koploper.

De laatste vijftien kilometer van de etappe was één lange afdaling, die volgde op de verraderlijke klim van de Alto de San Martin. In een lange sprint kwam De Gendt als sterkste uit de race. De tweede plaats ging naar de Colombiaan Jarlinson Pantano. Daarna volgde de Spanjaard Ivan Garcia.

De tweede Nederlander was Antwan Tolhoek, die als achttiende eindigde. Wilco Kelderman kwam op 12.15 minuten van De Gendt de finish over, maar wist wel zijn derde plaats in het klassement te behouden. Sowieso veranderde er voor de top tien van het algemeen klassement niets. De Brit Chris Froome behoudt de leiderstrui.

Vlak voor de finish dreigde Alberto Contador nog met een flinke aanval. Hij werd echter nog net voor de meet teruggepakt door het peloton en wist geen tijdswinst te boeken.

De negentiende etappe was een al niet al te vlak parcours van net geen 150 kilometer. Zaterdag volgt echter een nog zwaardere bergetappe, die eindigt in de beruchte berg Angliru. Zondag wordt de slotrit gereden.