Auto ontploft in Kiev: één dode

Bij een auto-explosie in het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev is vrijdag een Georgische man om het leven gekomen. Dat heeft de politie laten weten. Ook raakten een vrouw en een kind gewond.

De explosie vond plaats tijdens de avondspits in de metropool. De politie is een onderzoek naar het incident gestart. Op dit moment is er nog niets bekend over de oorzaak van de ontploffing.

Volgens Oekraïense journalisten was het slachtoffer een Tsjetsjeense militiestrijder. Hij vocht in de regio Donetsk tegen pro-Russische separatisten. De politie heeft de identiteit van de man tegenover onder meer The Washington Post bevestigd.

Drie inzittenden

Ten tijde van de explosie zaten er drie mensen in de zwarte Toyota, waaronder de omgekomen Georgiër. De man bestuurde het voertuig. De vrouw liep zware verwondingen op, het kind liep geen levensbedreigend letsel op. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident van vrijdag is de vierde autobomaanslag die het land treft in veertien maanden tijd. Bij een van de explosies kwam een prominente Wit-Russische journalist om het leven.

De Oekraïense hoofdstad, waar ruim 2,8 miljoen burgers wonen, ligt in het centrale noorden van het land. De stad ligt ver van het gebied waar een gewapend conflict woedt tussen het regeringsleger en pro-Russische rebellen.