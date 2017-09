Roger Federer uitgeschakeld op de US Open

De droompartij in de halve finale van de US Open tussen Roger Federer en Rafael Nadal gaat niet door. Federer verloor in de nacht van woensdag op donderdag verrassend in vier sets van de Argentijn Juan Martin del Potro.

De Zwitser pakte na een slordig einde van de eerste set nog wel soeverein de tweede set, maar daarna bleek Del Potro te sterk: 7-5, 3-6, 7-6 en 6-4. Federer verloor in 2009 ook al eens de finale van de US Open tegen Del Potro.

Rafael Nadal bereikte wel met groot gemak de halve finale door met 6-1, 6-2 en 6-2 te winnen van de Rus Andrej Roeblev.

Maar door de uitschakeling van Federer kan New York toch niet voor het eerst gaan genieten van een strijd tussen de twee grootheden. Ze speelden al 37 keer tegen elkaar, maar nog nooit op de US Open. Vanaf de loting van het toernooi hadden Amerikaanse tennisliefhebbers er juist zo naar uitgekeken.

Eerder dit jaar speelden Federer en Nadal voor het eerst in jaren weer eens absolute topwedstrijd tegen elkaar in de finale van de Australian Open. Federer won toen in vijf sets. Daarna volgden nog ontmoetingen in Indian Wells en Miami, maar voor New York zit het er dit jaar niet in en gezien de leeftijd van beide heren wellicht nooit.

America First bij de vrouwen

Bij de vrouwen draaien de halve finales uit op twee Amerikaanse onderonsjes. Nadat eerder Venus Williams, Coco Vandeweghe en Sloane Stephens zich al bij de laatste vier schaarden, won Madison Keys woensdagnacht ook haar kwartfinale.

Keys was met 6-3 en 6-3 te sterk voor ervaren Kaia Kanepi uit Estland die zich via het kwalificatietoernooi had geplaatst voor deze editie van de US Open.