Planbureau waarschuwt voor kwetsbaarheid elektriciteitsnetwerk

De gevolgen van een storing of hack van het elektriciteitsnetwerk kunnen groot zijn en leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Daarvoor waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving donderdag in een rapport. De steeds complexere ICT-toepassingen van deze tijd maken ons kwetsbaarder voor storingen en uitval.

Er wordt steeds meer verbonden met het internet, zoals slimme meters, en dat maakt het systeem gevoelig voor invloeden op grote afstand. Het Planbureau waarschuwt dat hackers systemen moedwillig kunnen ontregelen. De onderzoekers roepen de overheid op om “de regie te nemen om nieuwe ICT-toepassingen van infrastructuur te beïnvloeden”.

Woensdag meldde het beveiligingsbedrijf Symantec dat het hackers is gelukt om binnen te dringen bij energiebedrijven in de VS, Turkije en Zwitserland. Hackers, de groep werd door Symantec Dragonfly gedoopt, zouden mogelijk elektriciteitssystemen kunnen saboteren. In 2015 lukte het hackers om een elektriciteitscentrale in Oekraïne binnen te dringen. Daarop zaten 700.000 huishoudens uren zonder stroom.

Andere keerzijden van digitalisering zijn volgens het rapport het uitsluiten van groepen als laagopgeleiden en ouderen van dienstverlening, als ze niet de benodigde kennis hebben. Woensdag waarschuwde de Nationale Ombudsman voor de te chaotische site MijnOverheid.nl, waar burgers online overheidszaken kunnen regelen en berichten van de overheid kunnen ontvangen. De Ombudsman zei steeds meer klachten te krijgen over digitale communicatie door de overheid, de afgelopen twee jaar gemiddeld zo’n 1.100.