Totale dodental stijgt naar 13 Irma heeft ook drie dodelijke slachtoffers op de Amerikaanse Maagdeneilanden gemaakt, melden de autoriteiten op de eilanden. Daarmee stijgt het totale dodental van de orkaan naar 13. Eerder was al bekend dat er een kind was omgekomen op Barbuda, één persoon op het Nederlandse deel van Sint-Maarten en vier op het Franse deel, één persoon op Anguilla en drie in Puerto Rico.

Nationaal Rampenfonds stelt 2 miljoen beschikbaar Het Nationaal Rampenfonds maakt 2 miljoen euro vrij uit de eigen reserves voor de wederopbouw van Sint-Maarten. Organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. Het rampenfonds bestaat sinds 1935, maar werft niet actief fondsen. Het vermogen bestaat uit giften die al dan niet per testament binnenkomen. In de afgelopen decennia was het Nationaal Rampenfonds onder meer actief na de overstromingen in het midden en zuiden van Nederland in 1994, de orkanen Luis en George in de jaren negentig op Sint-Maarten en na de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000.

Hulpoperaties komen op gang De hulpoperaties in de getroffen gebieden beginnen langzaam op gang te komen. Dat zei demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) donderdagavond in het programma Nieuwsuur. Er wordt volgens de minister de hele nacht doorgewerkt om het vliegveld op Sint-Maarten weer toegankelijk te maken voor militaire toestellen. Minister Plasterk: het gaat om drinkwater, voedsel, hygiëne. 'Een nare situatie.' Nederland gaat zorgen voor #noodhulp. #Irma pic.twitter.com/1hFdmWqQWo — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) 7 september 2017