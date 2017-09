Kelderman overleeft 18de Vuelta-rit met venijnig slot

Wilco Kelderman staat ook na de achttiende Vuelta-rit nog altijd derde in het klassement. Dat ging echter allerminst vanzelf. Verschillende concurrenten deden in de 169 kilometer lange etappe van Suances naar Santo Toribio de Liébana een aanval op de podiumplaats van de Nederlander. De rit zelf werd gewonnen door de Belg Sander Armée.

Het was met name de nummer 4 in het klassement, Ilnoer Zakarin, die nog voor de loodzware rit zaterdag naar de Angliru een poging wilde doen om te stijgen op de rangschikking. Samen met vier Katoesja-ploeggenoten probeerde de Rus op zo’n 45 kilometer van de meet weg te rijden. Het vijftal wist een gaatje te slaan, maar het wakkergeschrokken peloton schoot in actie en enkele kilometers verder waren de renners weer teruggepakt.

Niet veel later sprongen Alberto ‘El Pistolero’ Contador en Fabio Aru weg. Ook zij kregen weinig ruimte van Team Sky, de ploeg van leider Chris Froome. Solo mocht Aru even later wel wegrijden en om na een uur zwoegen aan de meet te concluderen dat hij daarmee slechts een handvol seconden had gewonnen. Op de Collada de la Hoz probeerde Contador het nog een paar keer, maar echt weg kwam hij niet. Achteraan de groep met favorieten moesten wel steeds meer renners lossen, maar Kelderman hield stand.

Op het korte maar vinnige slotklimmetje naar Santo Toribio had met name de nummer 2 Vicenzo Nibali het lastig. Froome profiteerde daarvan, samen met Contador en Woods. Aan de streep hadden zij 21 seconden voorsprong op de Italiaan. Kelderman volgde op twee seconden van de klassementsleider en pakte daarmee negentien tellen terug op Nibali.

Ritzege voor Armée

Vooraan was in de slotfase uit een grote groep van twintig vroege vluchters een kwintet was weggesprongen. Daaruit bleken Lutsenko en Armée de sterksten. De Belg wist uiteindelijk de rit. Hij zette in de slotkilometer aan en soleerde naar de ritzege.

Kelderman moet nog twee lastige dagen overleven, waarbij vooral de etappe van zaterdag nog voor grote verschillen in het algemeen klassement kan gaan zorgen. Dan wacht namelijk in de slotfase Angliru, een van de stijlste klimmen in West-Europa.