‘Israël bombardeert chemische wapenfabriek in West-Syrië’

Bij een luchtaanval op Masyaf in West-Syrië zijn twee militairen van het Syrische regime om het leven gekomen. Ook is er veel materiële schade. Het leger van president Assad zegt dat Israël achter de aanval zit, meldt persbureau Reuters. Het doelwit zou een chemische wapenfabriek zijn.

Gevechtsvliegtuigen van het Israëlische leger zouden vanuit het Libanese luchtruim raketten op Masyaf hebben afgevuurd, zegt het regime in een verklaring. Israël wil niet reageren op de verklaringen van Syrië.

Oppositiepartijen in het Syrische conflict beweren dat vier Israëlische vliegtuigen bij de aanval betrokken waren. Libanese media berichten ook Israëlische vliegtuigen in hun land te hebben gezien. Volgens de Israëlische krant Haaretz is het echter ook mogelijk dat dat het geval was vanwege een grootschalige legeroefening van Israël in het noorden van het land.

Gifgas

Het Syrische leger heeft niks bekendgemaakt over het doelwit van de aanval, maar volgens Israëlische media en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten in Syrië gaat het waarschijnlijk om een chemische wapenfabriek van het regime: het Scientific Studies and Research Centre. Volgens de VS is dat de locatie waar Syrië ‘non-conventionele wapens’ ontwikkelt.

Het regime van Assad heeft meer dan dertig keer aanvallen met gifgas uitgevoerd. Woensdag concludeerde de VN in een rapport dat het regime verantwoordelijk is voor een aanval met saringas op Khan Sheikhoun, waarbij in april 83 doden vielen.

Volgens Amos Yadlin, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst van Israël, zou het opmerkelijk zijn als de gifgasfabriek het doel was van een Israëlische aanval. “Als het een Israëlische aanval is, is het eindelijk een moreel Israëlisch standpunt over de slachting in Syrië,” citeert de Jerusalem Post Yadlin.

Hezbollah

Israël is officieel niet een van de strijdende partijen, maar voert met enige regelmaat luchtaanvallen uit in Syrië. Die zijn er vooral op gericht om wapentransporten van en naar de Libanese beweging Hezbollah tegen te houden. Hezbollah is een vijand van Israël en strijdt in Syrië aan de zijde van Assad.

Naast de chemische wapenfabriek zou Israël ook een militaire basis getroffen hebben waar raketten zijn opgeslagen. Mogelijk worden die gebruikt door Hezbollah. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat ook Iraanse functionarissen vaak bij de basis worden gesignaleerd.

Hoe vaak Israël aanvallen op Syrische bodem uitvoert is niet helemaal duidelijk. Een paar weken terug gaf Amir Eshel, de hoogste baas van de Israëlische luchtmacht, voor het eerst toe dat Israël wapenkonvooien van Hezbollah in Syrië aanvalt. Volgens hem is dat sinds 2012 zo’n honderd keer gebeurd.