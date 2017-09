Harde campagne tegen homohuwelijk in Australië

Het is precies het beeld dat de voorstanders van het homohuwelijk in Australië vreesden: een poster met daarop twee mannenarmen die elk een broekriem in de kleuren van de regenboog vasthouden en een kind dat voorovergebogen zit. En alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, stond er de tekst op: ‘Stop the Fags’ en ook: ‘92 procent van de kinderen die opgevoed worden door ‘gay-parents’ wordt misbruikt, 51 procent heeft last van depressies, 72 procent heeft obesitas’. Anti-homoactivisten wilden zo de Australiërs alvast een stemadvies meegeven voor een aanstaand referendum over wettelijk toestaan van het homohuwelijk.

Opvallend genoeg ageerden vooral voorstanders van het homohuwelijk tegen het referendum. Ze vinden dat homoseksualiteit geen onderwerp is voor een publieke stemming, omdat ze vrezen dat polarisatie alleen maar zal toenemen. Omdat de stemming per post gaat vrezen ze ook dat vooral conservatieve ouderen zullen stemmen. Om het referendum tegen te houden spanden advocaten van de Equality Campaign daarom een rechtszaak aan. Zonder succes.

De bedoeling is dat Australiërs van 12 september tot 7 november laten weten wat ze vinden van de vraag ‘Moet de wet aangepast worden om gelijke sekse met elkaar te laten trouwen?’ De wet die aangepast moet worden is uit 2004, toen toenmalig premier John Howard liet vastleggen dat een huwelijk een verbintenis is tussen een man en een vrouw. Ook wilde hij voorkomen dat homoseksuele paren kinderen kunnen adopteren.

Premier Turnbull heeft weliswaar aangegeven voor een aanpassing te zijn, maar een stemming in het parlement durft hij niet aan, omdat de meeste van zijn conservatieve partijgenoten tegen zijn. Oud-premier Tony Abbott liet weten een felle tegenstander te zijn, terwijl zijn lesbische zuster Christine Forster, raadslid in Sydney, wel voorstemt.

De vrees dat het debat tussen voor- en tegenstanders alleen maar feller en kwetsender zal worden, lijkt gerechtvaardigd. In Melbourne waren naast de posters ook demonstraties waarbij naar schatting 20.000 mensen meeliepen onder de noemer ‘All love is equal’.

Een filmpje van Dads4Kids voor Vaderdag (in Australië dit jaar op 3 september) was aanleiding voor discussie. Op het filmpje zingt een vader een slaapliedje voor zijn baby met onder meer de regel: ‘Mammy and daddy will be a prefect team’. Toezichthouder FreeTV Australia heeft het filmpje verboden omdat het onduidelijk is dat het hier om een advertentie van Dad4Kids gaat, en niet om een politieke boodschap.

Naar schatting is 63 procent van de Australiërs voor het homohuwelijk, en 30 procent tegen. Buurland Nieuw-Zeeland legaliseerde het homohuwelijk in 2013 gewoon via het parlement. De kosten voor het referendum – dat overigens niet bindend is – zijn geschat op 82 miljoen euro. De uitslag wordt verwacht op 15 november.