Belgen en Nederlanders binnen WPG gaan uiteen

WPG België komt weer in Vlaamse handen: De Standaard Uitgeverij, Manteau en het Davidsfonds – allemaal onderdeel van WPG België – worden losgekoppeld van het uitgeefconcern WPG.

Hiervoor is, zo werd donderdag bekendgemaakt, een intentieakkoord getekend, waarbij via een management buy-out de aandelen verkocht worden aan de directie van WPG België en een externe groep Vlaamse investeerders. Er moet nog wel een goedkeuring komen van de raad van commissarissen van WPG en de centrale ondernemingsraad in Nederland.

De reden voor de verkoop is dat er te weinig synergie zou zijn tussen het Nederlandse en Vlaamse deel. Jeroen Overstijns, de bestuursvoorzitter van WPG België, liet aan de Vlaamse krant De Standaard weten: „Verschillende sterke spelers binnen het Vlaamse media- en uitgeeflandschap hebben bewezen dat je, ondanks een relatief kleine thuismarkt, toch heel vernieuwend en sterk kan zijn als je ruimte geeft aan creativiteit.”

WPG Nederland is een bont gezelschap: onder meer De Bezige Bij, Thomas Rap en A.W. Bruna vallen eronder, net als Zwijsen, Psychologie Magazine en Voetbal International. De Belgische tak WPG België wordt gevormd door Standaard Uitgeverij, waarin stripboeken zoals Suske en Wiske centraal staan en Uitgeverij Manteau, die veel thrillers uitgeeft. De gezamenlijke jaaromzet bedraagt ongeveer 130 miljoen euro, er werken in totaal zo’n 450 mensen in beide landen.

Uitgeverij De Standaard, vooral bekend van stripreeksen als Suske en Wiske, De Rode Ridder, Urbanus en F.C. De Kampioenen, werd in 2010 als belangrijk paradepaardje bij WPG binnengehaald. Daarna sloeg de economische crisis toe, waar ook het boekenvak flink onder te lijden had.

In 2014 verkocht WPG de uitgeverijen Querido, De Arbeiderspers, Athenaeum-Polak & Van Gennep en Nijgh & Van Ditmar (die samen verder gingen als Singel Uitgeverijen).

Afgelopen jaar moest het concern WPG nog een verlies van 2,5 miljoen euro presenteren. In een interview met deze krant gaf Patrick Swart, de directeur van WPG, al aan dat er nog meer veranderingen aan zouden komen: „WPG heeft de afgelopen jaren alleen gestuurd op kostenbesparing en efficiency. Daar word je in alle eerlijkheid best een beetje depressief van. Je moet ook vooruit kijken. Hoe staan we ervoor en waar gaan we naartoe?”

Hoe alles precies gaat lopen, is nog onbekend. De betrokken partijen wachten eerst de goedkeuring af. Naar verluidt blijven de twee wel samenwerken. Het nieuw te vormen bedrijf blijft in principe alle boeken van WPG Nederland vertegenwoordigen op de Vlaamse markt.