Zoenende hetero’s? Dat trucje werkt dus niet meer

Roodgelakte nagels op een blote borst, volle gestifte lippen die op elkaar worden gedrukt. Vloggers Anna Nooshin en Monica Geuze staan vanaf deze week zoenend op de nieuwe cover van LINDA.meiden, het jongere zusje van tijdschrift LINDA.. De vrouwen kronkelen halfnaakt over elkaar heen want „ze geven geen fuck om hokjes”, aldus het coverblad. De lezer komt er nooit achter welke hokjes er worden bedoeld. Of waarom een blad voor tienermeisjes eruit ziet als een smeuïg mannenblad.

Verderop in het tijdschrift staan foto-interviews met zwaar getatoeëerde vrouwen, die een visueel spektakel over individualisme konden opleveren. Ware het niet dat de redactie zes jonge vrouwen uitkoos die op hun tattoos na gekloond lijken te zijn en aan alle westerse schoonheidsidealen voldoen. Daarnaast wil influencer Rens Kroes een einde maken aan hokjesdenken door in de fotoshoot te laten zien dat ze echt wel een rock-’n-roll randje heeft en niet in een hokje te plaatsen is. Revolutionair.

Hockeyfeestjes

Het idee achter de fotoshoot met Nooshin en Geuze is dat „seksuele geaardheid geen discussie moet zijn”. Het interview gaat namelijk niet over emancipatie, maar wel over hockeyfeestjes. „Vroeger zoende ik voor de gein met vriendinnetjes op hockeyfeesten. Dat zou nu niet snel meer gebeuren”, aldus Geuze. „Best jammer, want vrouwen kunnen goed zoenen. Deze shoot met jou kwam dus goed uit.” Dat zowel Nooshin als Geuze een vaste relatie heeft met een man, mag de pret niet drukken.

Het valt niet te ontkennen dat de foto’s stuk voor stuk prachtig zijn, maar het is jammer dat LINDA. wederom hetero’s gebruikt om te prikkelen.

Vorig jaar was er al kritiek op LINDA.’s fotoshoot ‘Red de Man’ met BNN-presentatrice Geraldine Kemper en model Kim Feenstra. Prima, twee vrouwen die in lingerie met elkaar zoenen en stoeien. Maar dan moeten ze wel jong, slank en een pornografische droom voor de heteroman zijn.

Zoenende vrouwen gebruiken om de male gaze, de mannelijke blik, tevreden te stellen is zo oud als de weg naar Rome. Volgens pornosite Pornhub is ‘lesbian’ zowel in Nederland als wereldwijd de populairste zoekterm onder heteromannen. Daarnaast is er een groot verschil tussen ‘lesbische porno’ gemaakt voor mannen en porno gemaakt voor lesbische vrouwen.

Mannen met make-up

LINDA. kreeg ook veel commentaar toen ze voor hun homo-editie L’HOMO vorig jaar BNN-presentatoren Tim Hofman en Jan Versteegh erotisch op de kiek legden. Het was onduidelijk hoe twee kontgrijpende heteroseksuele mannen de emancipatie van de LGBT-gemeenschap in Nederland vooruit helpen.

Daarnaast is het niet alsof de redactie geen interessante figuren kan vinden die met hun identiteit maatschappelijke stigma’s en stereotypes doorbreken. Een paar bladzijden verder vertellen zes hetero- en biseksuele jongens over het dragen van make-up.

Ook is er een interview met de Rotterdamse modevlogger Ruba Zai, die laat zien dat de hoofddoek prima samengaat met high fashion. Sinds dit jaar is ze het gezicht van modemerk Dolce & Gabbana’s ramadancampagne.

Als LINDA.meiden echt verfrissend wilde zijn, had ze een van de bovenstaande mensen op de cover kunnen zetten. Of vrouwen die daadwerkelijk op andere vrouwen vallen. In plaats daarvan is er gekozen voor een uitgekauwd en ongeïnspireerd concept. Het blad wil overduidelijk edgy zijn, zonder echt controversieel te zijn.