Storm in buitencategorie geselt Caraïben

Wat is een orkaan?

Boven warm oceaanwater kan een depressie door het verschil tussen de warme watertemperatuur en de koelere luchttemperatuur steeds meer energie verzamelen en zo uitgroeien tot een tropische storm. Bij windsnelheden boven kracht 12 (ongeveer 120 kilometer per uur) heet zo’n storm een cycloon. De Amerikanen spreken meestal van een orkaan (Huracan is de god van de wind bij de Maya’s), Aziaten hebben het over een tyfoon (‘grote wind’ in het Chinees). Deze depressies ontstaan in een brede band rond de evenaar, tussen ongeveer 35 graden noorder- en zuiderbreedte. Op het noordelijk halfrond draait een cycloon tegen de klok in. Op het zuidelijk halfrond met de klok mee.

Jaarlijks komen er wereldwijd zo’n 70 tot 110 tropische stormen voor, waarvan er 40 tot 60 orkaankracht bereiken. Het aantal orkanen en de intensiteit ervan kunnen per jaar heel erg verschillen. In het gebied waar eerder Harvey en nu Irma hun weg banen (en Jose en Katia al klaar liggen) ontstaan gemiddeld zo’n elf tropische stormen per jaar. Ongeveer zes daarvan worden uiteindelijk een orkaan. Het stormseizoen op de Atlantische Oceaan begint op 1 juni en duurt tot 30 november.