Toen Walter Hellebrand woensdagochtend zijn huis op Sint Eustatius uitstapte, zag hij weggewaaide daken en omgevallen bomen. Op straat hipten manke, verdwaasde vogels rond. Die nacht beukte, bonkte en denderde het, zegt hij over de telefoon. Regen zwiepte tegen zijn huis, terwijl de straten van het eiland volstroomden met water. En aan het einde van de nacht viel ook nog eens de elektriciteit uit.

Woensdag raasde orkaan Irma – categorie vijf – over de Nederlandse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De ravage was zo totaal, dat demissionair minister Plasterk ( Binnenlandse Zaken, PvdA) woensdagavond in de Tweede Kamer nog geen inschatting van de schade durfde te maken. De storm – de zwaarste die de Bovenwindse Eilanden ooit trof – bereikte windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur.

En dat heeft Hellebrand, directeur monumentenzorg op Sint Eustatius, geweten. Het leien dak van het in 1636 gebouwde bastion Fort Oranje, is niet meer. De wind rukte ook de luiken van de toren van de Nederlands-hervormde kerk uit de achttiende eeuw. Het regent er nu naar binnen, verzucht Hellebrand. En de eeuwenoude synagoge van Oranjestad is bedolven onder bomen.

De storm barstte in de nacht van dinsdag op woensdag eerst los boven Sint Eustatius, waarna Saba aan de beurt was en vervolgens Sint-Maarten, de grootste van de Nederlandse Benedenwindse Eilanden. Daar zat hoteleigenaar Jeanina Dupersoy samen met tien gasten in haar gebarricadeerde hotel in Philipsburg, de hoofdstad. Rond twee ’s uur nachts merkte ze dat de orkaan eraan kwam.

„De wind werd intenser”, zegt ze over een gebrekkige telefoonverbinding. „Tegen drie uur ’s nachts werd het een gekkenhuis. We hoorden dingen vliegen, spullen knalden tegen ons hotel aan.” Het zeewater was overal, in de straten, om het hotel – „maar niet erin”, zegt Dupersoy.

Tegen drie uur ’s nachts werd het een gekkenhuis. We hoorden dingen vliegen, spullen knalden tegen ons hotel aan

Oog van de storm

Toen de storm over het eiland raasde, voelde ze een druk op haar oren – alsof ze in een opstijgend vliegtuig zat. En toen, rond zes uur ’s ochtends, ging de wind liggen. Het oog van de storm trok over. Dupersoy ging de straat op. Overal bomen, puin. Zelfs in de zee dreven objecten. Toen de bomen weer op en neer begonnen te waaien, ging Dupersoy naar binnen. Het tweede deel van de storm kwam eraan.

Orkaan Irma richt een ravage aan op de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Militairen nemen de schade op.

Meer dan honderd Nederlandse militairen en mariniers zijn inmiddels aanwezig op de eilanden. Ze hebben commandoposten geïnstalleerd, ze helpen lokale autoriteiten met voorbereidingen en bemannen schuilplaatsen – orkaanbestendige gebouwen zoals hotels – waar inwoners veilig onderdak vonden. Daarnaast bevinden zich 170 Nederlandse militairen aan boord van twee marineschepen die ten zuiden van de baan van Irma wachten tot de storm is gepasseerd, om dan te hulp te schieten.

De politie van Sint-Maarten kon zelf weinig uitrichten tijdens de eerste uren van de storm. Het grootste deel van het korps zat woensdagochtend vast op het politiestation. „Er is ernstige schade aan het gebouw, we hebben onze radiocommunicatie verloren”, zei Ricardo Henson, de politiewoordvoerder van Philipsburg. „Deuren en ramen zijn gebarricadeerd.” De agenten ontvingen een hoop telefoontjes. „Veel daken zijn weggeblazen. We bereiden nu een lijst voor van items die we nodig hebben voor als de storm gaat liggen.”

Zodra de orkaan de eilanden is gepasseerd, zal het Nederlands militair personeel vliegvelden, havens en communicatiekanalen herstellen zodat verdere hulp de eilanden kan bereiken.

Zij moeten haast maken. Afhankelijk van de baan van de aan kracht toenemende tropische storm Jose, zou het zo kunnen zijn dat er slechts 48 uur de tijd is voor hulp om de eilanden te bereiken, voordat Irma’s opvolger de toegang opnieuw onmogelijk maakt.