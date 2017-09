Opnieuw minder vwo’ers naar het hbo

Vorig jaar zijn opnieuw minder vwo’ers aan een hbo-opleiding begonnen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. Volgens het cijferbureau is het een al jaren dalende trend. Vwo-gediplomeerden gaan liever naar de universiteit.

Waar in 2004 nog 15,3 procent van de vwo-geslaagden doorstroomde naar het hbo, was dit in 2016 afgenomen tot 8,6 procent. Vwo’ers kiezen liever voor een universitaire opleiding. In de periode 2004 tot 2012 schommelde dit percentage rond 71 procent, in 2016 was het 74,8 procent.

Vwo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond stromen volgens het CBS vaker dan gemiddeld door naar universitair onderwijs. In 2016 ging 3,5 procent van de vwo-gediplomeerden met een niet-westerse achtergrond naar het hbo, tegenover 9,3 procent van de vwo’ers met een Nederlandse achtergrond. Vrouwen gaan het vaakst van het vwo naar het hbo. Vorig jaar maakten 10 procent van de vrouwen en 6,9 procent van de mannen de overstap.

In 2013 en 2014 gingen meer geslaagden dan in de jaren daarvoor direct na hun middelbare school van het vwo naar de universiteit. Als verklaring geeft het CBS hiervoor de invoering van het leenstelsel. Studenten die voor 2015 begonnen in het hoger onderwijs vielen nog niet onder het nieuwe leenstelsel. Dat betekent dat ze nog in aanmerking kwamen voor een basisbeurs, en het dus voordelig was direct na het vwo-diploma met een studie te beginnen.