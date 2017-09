Irma veroorzaakt enorme ravage op Caribische eilanden

Meerdere Caraïbische landen en eilandstaatjes worden momenteel geteisterd door of zetten zich schrap voor Irma, een buitengewoon sterke orkaan. De schade die Irma heeft aangericht is nog lang niet op te maken, maar de storm breekt nu al meerdere meetrecords: van windsnelheden tot de vrijgekomen energie. Sommige meteorologen bepleiten hem zelfs in te delen in een nieuwe categorie 6.

Hoe komt een schadebeeld tot stand?

De schade van orkaan Irma is nog onduidelijk, maar het initiële schadebeeld van Harvey is inmiddels in kaart gebracht. Orkaan Harvey was de op twee na schadelijkste storm in de Atlantische Oceaan van de afgelopen twintig jaar. Tot nu toe is de schade berekend op 63 miljard dollar, maar de kans is groot dat de schade verder oploopt. Hoe komt het schadebeeld tot stand?

In het geval van orkaan Katrina, die in 2005 over Louisiana heen trok, kwam de schade neer op 108 miljard dollar. De TU Delft deed in 2006 onderzoek naar de gevolgen van de orkaan en keek ook wat de financiële gevolgen waren.

Na Katrina stond 80 procent van New Orleans onder water. De schade aan de huizen, gebouwen en inboedel kostte 25 miljard dollar. Een specifiek probleem voor die regio was dat veel houten huizen helemaal onder water hadden gestaan. De inboedel was daardoor compleet verloren gegaan en schimmel trok in de huizen en waren ze niet meer bewoonbaar. Dus huizen die de orkaan hadden overleefd, waren alsnog onbewoonbaar.

Andere grote kostenposten waren het herstellen van de infrastructuur (4,7 miljard) en het evacueren en onderdak geven aan de bevolking (2,2 miljard). De wegen, bestrating en bruggen die door het water waren weggevaagd en de riolering moest in sommige wijken compleet vervangen worden. Voor 500.000 inwoners moest tijdelijk en permanent onderdak geregeld worden.