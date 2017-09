Denifl pakt dagzege, Kelderman houdt stand

Wielrenner Wilco Kelderman heeft woensdag in de Ronde van Spanje de derde plek in het algemeen klassement behouden, hoewel hij een kwart minuut verloor op zijn naaste concurrent Zakarin. De renner van team Sunweb kwam als negende over de streep, de zege ging naar de Oostenrijker Stefan Denifl (Aqua Blue).

De ruim 180 kilometer lange rit ging van Villadiego naar de berg Los Machucos, waar stijl bergop gefinisht werd. Kelderman kwam goed mee in de laatste klim, maar kon niet voorkomen dat de Rus Ilnoer Zakarin vijftien seconden inliep in het algemeen klassement; Keldermans voorsprong bedraagt nog 12 seconden.

Spektakel op Los Machucos

Op de gevreesde Los Machucos, met stijgingspercentages tot 26 procent, was de Oostenrijkse kampioen Stefan Denifl de sterkste. Met een kleine twee minuten voorsprong zette Denifl en de andere vluchters de slotklim in. De Spanjaard Alberto Contador (Trek) probeerde het gat nog dicht te rijden maar slaagde daar niet in.

Rodetruidrager Chris Froome van Team Sky had het beduidend minder makkelijk en verloor kostbare tijd op de nummer twee, de Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrein Merida). Froomes koppositie kwam woensdag niet in gevaar - zijn voorsprong bedraagt nog 1 minuut en 16 seconden.