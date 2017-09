Coalitie in Brussel en Franse Gemeenschap gaat toch samen verder

Tweeënhalve maand nadat de Belgische christen-democratische partij CdH de samenwerking met Parti Socialiste (PS) stopzette, staakt de partij haar pogingen om in Brussel en de Franse Gemeenschap een nieuwe regeringscoalitie te forceren. Dat laat CdH-voorzitter Benoît Lutgen vanochtend aan De Standaard weten. In beide regeringen zullen de partijen in oude formatie door moeten tot 2019.

Halverwege juni stapte CdH uit alle regeringen met de PS: de Brusselse, de Waalse en de Franse Gemeenschap. Lutgen wilde zich met die stap distantiëren van de door schandalen geplaagde partij.

Geen nieuwe verkiezingen

De stap leidde niet tot nieuwe verkiezingen: de wet dicteert dat die pas in 2019 opnieuw mogen worden gehouden, als ook de federale verkiezingen zijn. Daardoor moesten met de oude zetelverdeling nieuwe coalities worden gevormd. In Wallonië lukte dat, daar vormen de liberalen van MR en CdH nu een coalitie.

In de andere twee regeringen blijkt dat nu echter onhaalbaar. Daar had CdH voor een meerderheid ook hulp nodig van de sociaal-liberalen van DéFi, maar die weigerden. Lutgen zegt erover in De Standaard: “Défi heeft helaas definitief de deur gesloten. Het weigert een meerderheid zonder de PS.” Daarmee komt een eind aan de mogelijkheden zonder de PS.

Ongemakkelijke positie

Het falen van wat door Belgische media de ‘coup’ van Lutgen wordt genoemd, brengt CdH in een ongemakkelijke positie. Lutgen zei in juni over PS onder meer dat “elk schandaal een nieuwe handicap voor het werk van deze regering” is. Nu zegt hij tegen De Standaard over zijn coalitiepartner: “We gaan in geen geval de PS ­alleen aan de macht laten”. Het is de vraag hoe succesvol de regeringen in deze sfeer van wantrouwen kunnen gaan werken.

Daarnaast maakt CdH nu in Wallonië deel uit van een centrumrechtse en in de andere twee regeringen van een centrumlinkse regering, in sommige gevallen zelfs met dezelfde parlementsleden. In de federale regering voert CdH oppositie tegen MR, waarmee het wel weer in de Waalse regering zit.

PS in opspraak

De crisis begon in juni toen de Parti Socialiste in opspraak kwam omdat onder meer de Brusselse PS-burgemeester Yvan Majeur naast zijn functie werd betaald om aanwezig te zijn bij vergaderingen als bestuurder van een daklozenorganisatie. Het was onduidelijk of de burgemeester ook bij die vergaderingen aanwezig was geweest. Mayeur stapte vervolgens op. Een onderzoek loopt nog.