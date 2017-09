Schuldenplafond VS drie maanden verhoogd

Het Amerikaanse schuldenplafond, de hoeveelheid geld die de federale overheid kan lenen, wordt drie maanden verhoogd. Daardoor kan er 8 miljard dollar (ruim 6,7 miljard euro) worden vrijgemaakt voor noodhulp aan de staten Texas en Louisiana, die zwaar werden getroffen door orkaan Harvey. Deze uitkomst werd bekendgemaakt na onderhandelingen tussen president Trump, de Republikeinse en de Democratische partijtop.

Het akkoord werd bereikt na een relatief korte vergadersessie in het Witte Huis, waarin Trump de kant van de Democraten koos. Bezwaren vanuit zijn eigen partij en van minister van Financiën Steven Mnuchin werden door Trump opzij geschoven. Dankzij de deal lijkt een ‘sluiting’ van de Amerikaanse overheid tot ten minste 15 december afgewend.

Het (tijdelijk) verhogen van het maximaal te lenen bedrag is een bijzonder heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. Waar Republikeinen fel tegen het versneld verhogen van de staatsschuld zijn, zien veel Democraten een grotere rol voor de federale overheid weggelegd.

De Senaat moet het voorstel nog goedkeuren, maar leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnel zegt het plan van Trump te zullen steunen. Het nationale karakter van de noodhulp in Louisiana en Texas zijn voor McConnell reden om, ondanks de tijdelijke verhoging van het schuldenplafond, toch achter de afspraak van Trump te staan.

Harvey is de zwaarste orkaan die Texas in een halve eeuw trof. Vooral in en rondom de stad Houston werden grote verwoestingen aangericht als gevolg van overstromingen en er vielen tientallen doden. De totale schade wordt geschat op 150 tot 180 miljard dollar.