Miranda, een van de manen van Uranus, gefotografeerd door Voyager 2 in 1986. Voyager schoot er vooral langs om een ‘zwaartekrachtzwaai’ te krijgen naar Neptunus, maar Miranda bleek veel interessanter dan gedacht. De maan – ongeveer een derde van de aardse maan - bleek een zeer complex oppervlak te hebben, half rots half ijs, met veel lagen door elkaar van verschillende leeftijd. Een van de verklaringen voor dat vreemde patroon is dat de maan regelmatig door de zwaartekracht van Uranus uit elkaar is getrokken en weer opnieuw bij elkaar is gekomen. Een andere verklaring is dat ijswater opwelt uit de diepte en smelt aan de oppervlakte.

NASA