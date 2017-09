Poetin: nieuwe sancties tegen N-Korea nutteloos

Rusland is geen voorstander van nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Deze zijn volgens president Vladimir Poetin “nutteloos en ineffectief”. Het regime in Pyongyang zou hebben laten zien dat ze zich niks aantrekken van nieuwe sancties, die alleen maar “humanitair lijden” zouden veroorzaken.

Wel is Rusland bereid om te onderhandelen over “wat details” van de huidige sancties. Poetin deed de uitspraken over de spanningen met Noord-Korea tijdens een persconferentie in China. Daar wordt dinsdag een bijeenkomst van de zogeheten BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) afgesloten.

Ook haalde de Russische president scherp uit naar de Verenigde Staten. De huidige “militaire hysterie” zou kunnen leiden tot een “wereldwijde catastrofe”, zei Poetin. Hoewel de president de “provocerende acties” van Noord-Korea veroordeelde, leek hij begrip te tonen voor de houding van het land. Poetin hoopt door dialoog tot een oplossing te komen:

“Het gebruik van sancties is nutteloos en ineffectief. Ze zullen nooit hun nucleaire programma beëindigen totdat ze zich veilig voelen. Ze moeten zich veilig voelen, en niet bang zijn dat ze vernietigd worden.”

Rusland houdt al langer een gematigde toon aan tegenover Noord-Korea. Kort na de laatste kernproef afgelopen weekend zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ook al dat de actie “de sterkst mogelijke veroordeling” verdient, maar dat een dialoog noodzakelijk blijft.

Zesde kernproef Pyongyang

Zondag hield Noord-Korea een zesde nucleaire test. Volgens Pyongyang heeft het land succesvol een waterstofbom tot ontploffing gebracht, die op een langeafstandraket gemonteerd zou kunnen worden. Dat zou een directe dreiging zijn voor de VS.

Washington wil volgende week met plannen komen voor sancties tegen Noord-Korea. Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur, zei maandag tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad dat Pyongyang zou “smeken om oorlog”.