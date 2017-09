Laat leraren meer uren maken voor meer geld

Frank Cörvers is hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Demografische transitie aan de Universiteit Maastricht

Een tekort van 4.000 leraren. Dat is de verwachting voor het basisonderwijs in 2020. Ondertussen blijft het salaris voor een basisschoolleraar achter bij de markt: ten opzichte van vergelijkbare werknemers krijgen ze 14 procent minder per uur.

Salarisverhoging zal het lerarentekort niet onmiddellijk verlichten, maar wat wel direct helpt is meer uren per leraar. De gemiddelde werkweek van een leraar is nu 3,5 dag. Bied een 50 procent hoger uurloon voor elk uur dat hij of zij in de vijfde dag van de week maakt. Dat compenseert voor de zwaarte van een voltijdse werkweek, ook bij leraren die dat nu al doen.

Goedkoop en effectief

Bijkomend voordeel van een hoger uurloon in de vijfde dag is dat vooral de leraren profiteren die de grootste salarisachterstanden hebben ten opzichte van de marktsector: mannelijke leerkrachten en voltijds werkenden. Zij zullen als eerste het onderwijs verlaten om elders meer te verdienen.

Het basisonderwijs heeft ambitieuze leerkrachten nodig die de volle verantwoordelijkheid willen nemen voor de ontwikkeling van onze kinderen. Een generieke salarisverhoging voor de leraren zoals nu in onderhandelingen besproken wordt, helpt daarbij. Een extra beloning voor degenen die dat voltijds willen en kunnen doen is een relatief goedkope en effectieve maatregel om de lerarentekorten te verlichten.