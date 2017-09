Rechtbank vindt extra onderzoek naar dood Everink onnodig

De verdediging van Mark de J. heeft bij de rechtbank opnieuw bot gevangen in een verzoek om extra onderzoek naar de dood van Koen Everink. Er hebben voldoende deskundigen gekeken naar de DNA-sporen, en “nog een onderzoek” zal volgens de rechtbank “naar verwachting niet (…) bijdragen aan de beoordeling van de zaak”. De J. blijft in ieder geval in voorarrest tot de volgende pro-formazitting, op 21 november. Op 10 december wordt de inhoudelijke behandeling hervat.

Het lichaam Koen Everink werd in juli vorig jaar gevonden in zijn huis in Bilthoven. De zakenman bleek door messteken om het leven gebracht te zijn. Volgens justitie is Mark de J. daar verantwoordelijk voor.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen De J. ligt al stil sinds mei, toen zijn advocaat Pieter Hoogendam de verdediging neerlegde. Hoogendam zei zijn werk niet goed te kunnen doen zonder dat nader onderzocht was of Everink mogelijk gedood was door iemand anders dan zijn cliënt, die volhoudt onschuldig te zijn. Justitie en de rechtbank achtten meer onderzoek toen ook al niet nodig, omdat dat volgens experts waarschijnlijk geen nieuwe verdachten zou opleveren.

Ontvoerd

Mark de J. beweert dat hij Koen Everink, die hij beschouwde als een vriend, niet om het leven heeft gebracht. Hij zegt op de avond van het misdrijf ontvoerd te zijn door lieden die proberen hem de moord in de schoenen te schuiven. De nieuwe advocaat van De J., Bob Kaarls, beweert dat het aannemelijk is dat zijn cliënt Everink niet gedood kan hebben, onder meer omdat er aanwijzingen zijn dat er meerdere daders geweest zijn. Die claim staaft hij aan onderzoek van zelfstandig onderzoeksbureau IFS. In afwachting van dat onderzoek zou de voorlopige hechtenis wat Kaarls betreft moeten worden opgeheven.

De officieren van justitie trokken de bewijzen van Kaarls maandag in twijfel. Ze noemden de bevindingen van het IFS die in tegenspraak zijn met de conclusies van de officiële NFI- en TMFI-onderzoeken onvoldoende onderbouwd. Bovendien zou IFS niet onafhankelijk zijn, omdat het bedrijf door de verdediging is ingeschakeld.

Gokschuld

De J. en Everink trokken geregeld op. Zo deelden ze een liefde voor tennis: Everink als fan, De J. enige tijd als trainer van Robin Haase. Ook zouden ze samen veel hebben gegokt, en had De J. een gokschuld van tienduizenden euro’s opgebouwd bij Everink. Volgens het OM was die schuld aanleiding voor het ombrengen van Everink. De J. ontkent dat, en zegt dat er een regeling was afgesproken.

Koen Everink was de oprichter van het reisbureau Eliza was here. Hij kwam in 2012 in het nieuws toen hij in elkaar werd geslagen door kickbokser Badr Hari. Voor de mishandeling kreeg Hari twee jaar celstraf opgelegd, waarvan tien maanden voorwaardelijk.