Vijftien gewonden door blikseminslag Frankrijk

Zeker vijftien mensen zijn zaterdag gewond geraakt door een blikseminslag in de Franse plaats Azerailles. Twee slachtoffers zouden in levensgevaar verkeren, aldus de Franse krant 20minutes.

In de Franse plaats was het muziekfestival ‘Vieux Canal’ net van start gegaan. Voor aanvang van het evenement was het gaan onweren. De bliksem sloeg rond 16.00 uur in op een tent waarin op dat moment mensen beschutting zochten wegens het slechte weer.

Azerailles is een plaats in het noordoosten van Frankrijk.



Brandwonden

De twee slachtoffers die er slecht aan toe zijn, zijn een vrouw van rond de zestig en een 44-jarige man. Volgens de regionale autoriteiten liepen ze brandwonden op.

Ook kinderen zijn getroffen door de blikseminslag. Nadat de hulpdiensten op het festival eerste hulp hadden verleend zijn de slachtoffers meegenomen naar het ziekenhuis.