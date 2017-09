Noord-Korea voert mogelijk zesde nucleaire test uit

In Noord-Korea vond zondag aan het begin van de middag, lokale tijd, een aardbeving plaats met een hevigheid van 5,6 op de schaal van Richter. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap vermoed dat het regime van Kim Jong-un een nieuwe nucleaire test heeft uitgevoerd.

Zondagochtend had Kim al laten weten dat het land een waterstofbom heeft ontwikkeld dat op een nieuwe intercontinentale raket (ICBM) kan worden gemonteerd. Volgens Kim kan het land daarmee zoveel nucleaire wapens produceren als het zelf wil. Hij zou dat gezegd hebben tijdens een bezoek aan het Nuclear Weapons Institute. Yonhap citeert het Koreaanse persbureau KCNA.

In een telefoongesprek besloten de Amerikaanse president Trump en de Japanse premier Abe om de druk op Noord-Korea op te voeren, vertelde premier Abe tegen het Japanse persbureau Kyodo.

We zijn het er volledig over eens dat we grondig moeten blijven overleggen met elkaar en met Zuid-Korea en nauw moeten samenwerken met de internationale gemeenschap. Zo voeren we de druk op Noord-Korea op, en zorgen we ervoor dat het zijn beleid verandert.