Waarom meten ze in de VS temperatuur in fahrenheit?

Belize, de Bahamas en de Verenigde Staten zijn drie landen die op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben. Natuurlijk, in alle drie is Engels de voertaal en wordt betaald met dollars, maar daar lijken de overeenkomsten wel zo’n beetje op te houden. Toch delen de landen nog iets: samen met de Kaaimaneilanden zijn het de laatste gebieden waar temperatuur nog in fahrenheit wordt gemeten.

Praktisch is dat niet altijd. Want waar Anders Celsius voor zijn temperatuurschaal logische, ronde nummers gebruikte – 0 graden als vriespunt, 100 graden als kookpunt – nam de Pools-Duitse wetenschapper Daniel Gabriel Fahrenheit veel minder logische getallen. Zo bevriest water volgens zijn meetmethode bij 32 graden en kookt het bij 212 graden.

Het metrische stelsel

Toch was de schaal van Fahrenheit lange tijd de standaard in een groot deel van de wereld. Dat kwam doordat de Britse academie voor de wetenschap fahrenheit omarmde als meetmethode, waarna de schaal ook werd ingevoerd in Britse koloniën en overzeese gebieden. En dat gebeurde niet alleen voor temperatuur, maar ook voor inhoud, afstand en gewicht.

In de loop der jaren hebben steeds meer landen het Brits-Amerikaanse meetsysteem echter verruild voor het metrische meetsysteem. Eigenlijk alleen in de Verenigde Staten wordt formeel nog vastgehouden aan het oude stelsel. Maar waarom is dat eigenlijk, zo vroeg het Amerikaanse Vox zich af? In een korte uitlegvideo gaat de nieuwswebsite op zoek naar de oorzaak.