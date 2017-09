Kelderman wint opnieuw een plekje: derde

Wilco Kelderman is zaterdag opnieuw een plekje opgeschoven in het klassement van de Ronde van Spanje. In de lastige, steile slotklim naar La Pandera kon de Nederlander opnieuw het wiel van klassementsleider Chris Froome houden. Met tweederde van de Vuelta achter de rug staat Kelderman nu op de derde plek.

De veertiende etappe ontvouwde zich voor de 26-jarige Kelderman op vergelijkbare wijze als de elfde: terwijl de ene na de andere concurrent de groep met favorieten moest laten gaan, slaagde de renner van Team Sunweb erin bij de beste renners te blijven. Uiteindelijk kwam hij in gezelschap van Froome, Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin over de meet.

Chaves lost, Majka wint

Gemakkelijk ging dat overigens niet. Na versnellingen van Vincenzo Nibali moest Kelderman op de moeilijk begaanbare slotklim meermaals een gaatje laten vallen. Maar in tegenstelling tot onder meer David de la Cruz en Fabio Aru – tot zaterdag vijfde en zevende – kon de Nederlander telkens het verschil weer dichtrijden.

Datzelfde gold lange tijd voor Esteban Chaves, die tot de veertiende etappe een paar seconden boven Kelderman stond in het algemeen klassement. In de laatste kilometer kon de Colombiaan het tempo echter niet meer volgen, waardoor hij nu wegzakt naar de vijfde plek in het klassement. Keldermans naaste bedreiger is nu de Rus Zakarin, die op acht seconden achterstand op plek vier staat.

De dagzege ging op La Pandera naar Rafal Majka, de laatste renner die overbleef uit een vroege ontsnapping. Voor de Pool is het zijn vierde ritzege in een grote ronde, na drie eerdere etappeoverwinningen in de Tour de France. Om het klassement doet Majka niet mee: hij staat op meer dan een uur achter rodetruidrager Chris Froome.

Een loodzware slotweek

Keldermans huidige vorm biedt hoop voor de slotweek, waarin het peloton nog meerdere bergritten krijgt voorgeschoteld. De eerste daarvan is zondag al, een korte, maar uitermate taaie etappe die eindigt op de Sierra Nevada (2.510 meter). Ook na de rustdag van maandag volgen nog twee etappes met een aankomst bergop.

Het profiel van de etappe van zondag:

Veel kansrijker nog is echter de tijdrit van meer dan veertig kilometer die dinsdag op het programma staat. Kelderman is in die discipline namelijk beter dan veel van zijn directe concurrenten op de derde plaats. Twee jaar geleden versloeg hij bij de Nederlandse kampioenschappen tijdrijden nog Tom Dumoulin.