Sjiveloetsj-vulkaan op Russisch schiereiland weer eens onrustig

De afgelopen achttien jaar heeft de Sjiveloetsj-vulkaan geen rust gekend. De vulkaan op het Russische schiereiland Kamtsjatka is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Deze satellietfoto is op 20 augustus gemaakt door de NASA en twee dagen later verspreid, omdat hij zo mooi is. De vulkaankegel steekt omhoog door een aaneengesloten wolkendek, waarover de aspluim naar het westen wegwaait. Rechts onderin de foto is ook de kleinere vulkaan Bezymjanny (‘Naamloos’ in het Russisch) te zien, die stoom uitstoot. Het hele tafereel meet 20 bij 23 kilometer.

Op Kamtsjatka liggen zo’n 160 actieve vulkanen. De Sjiveloetsj, die sinds 1999 aaneengesloten actief is, kende sindsdien zes zware uitbarstingen. In 2001 veroorzaakte de vulkaan een modderstroom van 30 kilometer lang. Het dichtstbijzijnde dorp Kljoetsji, op 50 kilometer afstand van de vulkaan, krijgt tijdens uitbarstingen vaak asregens te verduren. In juni dwarrelde er 3 millimeter as op de huizen en straten en moesten kinderen binnen blijven. Ook het vliegverkeer tussen Azië en de Verenigde Staten heeft regelmatig last van de as.

De foto is gemaakt met het ASTER-instrument op de Terra-satelliet. ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) maakt foto’s van het aardoppervlak, meet hoogte, temperatuur en reflectie. Hij houdt vulkanen in de gaten, maar ook onder meer gletsjers, landbouwgebieden, moerassen en wolken.