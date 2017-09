Waarom alle memes hetzelfde lettertype hebben

Memes, geestige plaatjes die zich over het internet verspreiden, hebben allemaal hetzelfde lettertype: Impact. Hoe komt dat eigenlijk? Dat legt Vox uit in deze video:

Een meme is een activiteit, concept, zin, video of foto die zich verspreidt via het internet. Maar meestal als we het over memes hebben, bedoelen we een bepaald soort meme: de image macro. Dat is een foto waarover tekst is geplaatst. Bekende image macro’s zijn Willy Wonka (Tell me more about…), Bad Luck Brian en de overly attached girlfriend.

Waarom worden al die plaatjes van katten, Willy Wonka of Kermit de Kikker vergezeld van een tekst in hetzelfde lettertype? Het lettertype dat de memes gebruiken heet Impact en werd ontworpen door ontwerper Geoffrey Lee in 1965. Hij lanceerde het font met de brochure ‘The Impact of Impact’. In eerste instantie was het makkelijk leesbare, rechttoe-rechtaan ontworpen lettertype bedoeld voor gebruik op posters.

Later werd Impact onderdeel van de eerste elf standaardlettertypes van Microsoft Windows. Dat zorgde ervoor dat Impact steeds wijder verspreid werd, ook op de eerste internetfora. Daar werden ook de eerste image macro’s gemaakt en gedeeld.

Een van die image macro’s, een plaatje van een kat met de tekst ‘I CAN HAS CHEESEBURGER’, was in 2003 het begin van de meme zoals wij die nu kennen. De meeste websites waar je zelf memes kunt maken, namen het gebruik van Impact over. Er zijn nu veel meer dan elf lettertypes, maar memes zien er nou eenmaal altijd op een bepaalde manier uit, en tekst van het lettertype Impact is daar een onderdeel van.

Ontwerper Geoffrey Lee overleed in 2005, dus de enorme impact van zijn lettertype heeft hij niet meer zelf meegemaakt.