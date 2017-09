Volg hier live de rechtszaak tegen VVD-coryfee Linschoten

Oud-staatssecretaris Robin Linschoten staat vrijdagochtend voor de rechter in Amsterdam wegens belastingfraude. De 60-jarige VVD-coryfee wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht ongeveer een ton aan belasting te hebben ontdoken.

Fraude

De fraude zou tussen 2010 en 2012 hebben plaatsgevonden. In die periode zou Linschoten hebben gesjoemeld met de vennootschapsbelastingaangifte voor zijn ondernemingen, waardoor de staat circa 100.000 euro is misgelopen. Dit rekent het OM hem zwaar aan, omdat fraude “het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen van mensen in de overheid” ondermijnt.

Linschoten ontkent en schuift de situatie af op zijn boekhouder, die over een lange periode te weinig btw zou hebben afgedragen. Hij neemt zichzelf enkel kwalijk dat hij slordig is geweest en zijn boekhouder onvoldoende heeft gecontroleerd. In een interview met het FD zegt Linschoten financieel volledig aan de grond te zitten. Hij meent dat de fiscus hem extra hard aanpakt omdat hij een voormalig staatssecretaris is.

Staatssecretaris

Robin Linschoten werd in 1982 Kamerlid namens de VVD. De liberaal was met zijn 25 jaar indertijd de jongste parlementariër in de Nederlandse geschiedenis. In 1994 werd hij in het eerste kabinet-Kok staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na twee jaar moest hij terugtreden, omdat de Kamer het vertrouwen opzegde in Linschotens aanpak van de problemen rond het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (Ctsv).

Na zijn politieke carrière werkte Linschoten onder meer voor verzekeraar Interpolis, de DSB Bank en de Sociaal-Economische Raad (SER). Later werd hij zelfstandig managementconsultant.