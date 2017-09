Nieuwe video Navalny fileert Poetin om geheime villa

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny publiceerde woensdag een video met beelden van een villa op een verborgen schiereiland nabij dat Finse grens. Volgens Navalny gebruikt Poetin het landgoed dat bekend staat als “Villa Segren” als vakantieverblijf. De video werd binnen 48 uur meer dan twee miljoen keer bekeken.

In de video vertelt Navalny als een komiek in een late-nightshow over het verblijf. De twintigste-eeuwse villa staat op het Lodotsjny-eiland en werd gebruikt als decor in films, waaronder de Sovjet-versie van Sherlock Holmes. Tussen 2011 en 2013 is de villa grondig gerenoveerd. Bij die renovatie werden er op het eiland een tweede villa, een helikopterlandingsplaats en een pier gebouwd.

‘Als Poetin zegt: maak een miljard over, dan doet men dat’ Lees ook: Het interview van onze Rusland-correspondent Steven Derix met Navalny.

Navalny laat in de video exclusieve dronebeelden van het eiland zien. “Zoals vaker het geval is met onze superbescheiden leider gaat het hier niet om een klein stukje land”, zegt Navalny sarcastisch. Het eiland is bijna 50 hectare groot en wordt zwaarbewaakt, met hoge hekken, waakhonden en meerdere checkpoints.

Paleizen

Vermoed wordt dat Poetin door heel Rusland privépaleizen heeft. De grootste daarvan ligt aan de Zwarte Zee.

Het landgoed is niet officieel in het bezit van Poetin, maar staat op naam van Sergej Olegovitsj Roednov, een goede vriend van Poetin. Volgens Navalny is dit een standaard corruptie-truc van Poetin.

Dit is hoe echte corruptie eruit ziet. Het luxueuze leven van onze staatsleider wordt gefinancierd met geld dat van ons is gestolen. En dit is de oorzaak van onze armoede. Dit is waarom de salarissen in Rusland zo laag zijn. Een land dat geleid wordt door een stelende tsaar kan zich niet ontwikkelen.



Medvedev

In mei besloot een Russische rechtbank dat Navalny een kritische video over bezittingen van premier Medvedev offline moest halen. In de geruchtmakende film liet Navalny zien dat Medvedev een landgoed cadeau kreeg van 78 miljoen euro. Volgens het onderzoek van Navalny bezit Medvedev meer dan twee miljard euro.

Omdat de Russische autoriteiten niet op het onderzoek wilden reageren organiseerde Navalny een demonstratie waarbij in heel Rusland tienduizenden betogers de straat op gingen. In Moskou werden meer dan duizend demonstranten opgepakt. Navalny werd veroordeeld tot vijfentwintig dagen cel vanwege het organiseren van het protest.

De documentaire die Navalny offline zou moeten halen:

Navalny onthult met zijn ‘Fonds ter bestrijding van corruptie’ vaker grote schandalen over Russische politici. Eerder riep hij naar aanleiding van de Panama Papers het Westen op Poetin aan te klagen voor corruptie. Het Kremlin heeft niet op de aantijgingen van afgelopen dinsdag gereageerd.

In juni besloot de centrale Russische kiescommissie dat Navalny vanwege een fraudezaak niet mee mag doen aan de Russische presidentsverkiezingen volgend jaar. Navalny accepteert dat niet en gaat toch door met campagnevoeren.