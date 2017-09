5,1 miljoen euro nodig voor Boijmans van Beuningen

Het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam heeft 5,1 miljoen euro nodig om open te kunnen blijven. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam schrijft volgens RTV Rijnmond in een brief aan de gemeenteraad dat het museum in een veel slechtere staat is dan aanvankelijk werd gedacht.

Volgens de burgemeester kan de ruim vijf miljoen euro binnen de huidige begroting van de gemeente worden vrijgemaakt. Dit geld is alleen al nodig om het museum open te houden, en staan los van de overige renovatieplannen die al langer op de planning staan. Het pand is niet brandveilig genoeg en bevat asbest. Ook de kelder, waar de collectie van het museum opgeslagen zit, moet gerenoveerd worden.

Tot de grote renovatie begint, moet er geld vrijgemaakt worden voor de brandveiligheid van het pand. Hiervoor zou al twee miljoen euro nodig zijn, onder meer voor de inzet van brandwachten. Voor het opruimen van de museumkelder en het prentendepot moet 1,7 miljoen euro vrijgemaakt worden. Een vergelijkbaar bedrag is nodig voor de huur van extra depotruimte en andere maatregelen.