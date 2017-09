Politie schiet man dood in Purmerend

Een politieagent heeft vrijdagochtend een man doodgeschoten in Purmerend. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Het onderzoek is door de politie overdragen aan de Rijksrecherche; dat gebeurt altijd bij dit soort zaken.

De schietpartij was iets na 04.00 uur aan de Burgemeester D. Kooimanweg. De regionale omroep NH heeft foto’s gepubliceerd van het onderzoek op de plaats delict. De Rijksrecherche verwacht aan het einde van de middag meer informatie bekend te kunnen maken.



Zeven schietincidenten

In de eerste helft van 2017 onderzocht de Rijksrecherche (een onderdeel van het Openbaar Ministerie) zeven gevallen waarbij agenten gebruikmaakten van hun vuurwapen. Daarbij vielen zeven gewonden. De Rijksrecherche doet altijd onderzoek als agenten schieten en daarbij mensen ernstig gewond raken of overlijden. Vervolgens beslist de officier van justitie of een agent de regels heeft overtreden.

De Rijksrecherche registreerde vorig jaar 34 schietincidenten. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven en vielen er 33 gewonden. In 2015 waren er 30 schietincidenten en raakten 29 mensen gewond. Tussen 2012 en 2016 zijn volgens de Rijksrecherche dertien mensen omgekomen door politiekogels. In twee gevallen ging het om zelfdoding.