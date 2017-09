Crimineel geliquideerd in Best

In het Brabantse Best is donderdagavond rond 22.30 uur de 35-jarige crimineel Dennis Struijk uit Eindhoven doodgeschoten. Hij zat op dat moment in zijn geparkeerde auto, meldt de politie. Struijk zat meerdere keren in de gevangenis en er liep een witwaszaak tegen hem.

De schietpartij was in de Johannes Klingenstraat in Best. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor, nog niemand is aangehouden. Alles wijst op een afrekening in het criminele circuit, laat een politiewoordvoerder weten. Mensen in de buurt hoorden schoten en belden vervolgens de politie. Toen agenten aankwamen, zagen ze de auto met een kapotte ruit met daarin het slachtoffer. Agenten probeerden nog hulp te verlenen, maar al snel bleek de man te zijn overleden.

Uitgebrande auto

Direct na de schoten zou een auto zijn weggereden. Kort daarna werd een paar kilometer verderop, in de Vlinderstraat in Son, een uitgebrande auto gevonden. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden. Beide plekken zijn voor sporenonderzoek afgezet en de politie heeft mogelijke getuigen gesproken. Er is een groot rechercheteam op de schietpartij gezet.

Dennis Struijk overleefde al twee keer een liquidatiepoging, vertelt zijn advocaat Marcel Heuvelmans aan NRC. Dat was in augustus 2016 bij zijn woning in Eindhoven en in juni 2015 in Helmond. Heuvelmans verdedigde zijn cliënt in een witwaszaak, “we hadden net een zitting gehad.” Volgens de advocaat zat Struijk meerdere keren in de gevangenis, “voor diverse zaken”. Ook kreeg hij eerder een behandeling opgelegd.

Heuvelmans heeft “geen idee” waarom Struijk is doodgeschoten. Ongeveer een uur na de schietpartij werd hij op de hoogte gebracht door vrienden van Struijk: “Het wereldje is klein.” De advocaat zal vandaag met zijn familie spreken en hoopt zo meer te weten te komen.

Volgens Omroep Brabant vreesde Struijk al lange tijd voor zijn leven. Hij zou ruim een jaar een kogelvrij vest hebben gedragen.