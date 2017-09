Dodental orkaan Harvey loopt verder op

Het aantal mensen dat in de Amerikaanse staat Texas is omgekomen als gevolg van de orkaan Harvey, is verder opgelopen. Volgens de plaatselijke autoriteiten gaat het nu om 39 slachtoffers, meldt persbureau AP. Reuters heeft het over 44 doden. Daarnaast worden er nog negentien personen vermist.

Meer dan 1,7 miljoen Texanen zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid op de vlucht geslagen voor de orkaan, die afgelopen weekend aan land kwam en voor grote overstromingen heeft gezorgd. Er zijn zo’n 779.000 mensen geëvacueerd. Nog eens een kleine miljoen personen zijn uit eigen beweging vertrokken. Tienduizenden mensen zitten momenteel op opvanglocaties.

Harvey is inmiddels geen orkaan meer - de storm is afgezwakt tot een tropische depressie - maar de overstromingen die hij veroorzaakte, zijn nog niet voorbij. Pas in de loop van zaterdagochtend verwachten de autoriteiten dat het hoogwater is gezakt. In de staten Louisiana, Tennessee en Kentucky, die nu in het pad liggen van Harvey, kan vrijdag nog 10 tot 20 centimeter regen vallen.

Drinkwater afgesneden

In Beaumont, een stad met 120.000 inwoners zo’n 130 kilometer ten oosten van de grootste Texaanse stad Houston, is als gevolg van de overstromingen de drinkwatervoorziening afgesneden. Doordat Beaumont dinsdag 74 centimeter regen te verwerken kreeg, is een aantal belangrijke waterpompen uitgevallen.

In totaal zijn volgens de autoriteiten bijna 7.000 woningen door orkaan Harvey verwoest. Meer dan 37.000 huizen zijn zwaar beschadigd geraakt. President Trump heeft het Congres al gevraagd meer geld vrij te maken. Zelf doneerde hij 1 miljoen dollar. Het landelijke bureau voor rampenbestrijding heeft al 57 miljoen dollar (zo’n 48 miljoen euro) uitgekeerd aan mensen die getroffen zijn door de natuurramp.

Het gevaar bij de fabriek in de buurt van Houston waar donderdag ontploffingen plaatsvonden als gevolg van de overstromingen, is nog niet geweken. De brand die ontstond doordat de installatie die bepaalde instabiele chemicaliën koel moest houden waren uitgevallen, is gedoofd. Er vielen geen dodelijke slachtoffers. Brandweerlieden zijn echter nog voorzichtig, omdat zij vrezen dat er nieuwe explosies kunnen volgen.

Toen Harvey het voorbije weekend aan land kwam, was hij de krachtigste orkaan die de staat de afgelopen vijftig jaar had getroffen. De Verenigde Staten hadden sinds 2005 niet meer met zo’n zware storm te maken gekregen. Op het moment dat hij het vasteland bereikte, had Harvey een kracht van vier op de schaal van Saffir-Simpson. Vijf is het maximum. De windsnelheden in de storm liepen op tot boven de 200 kilometer per uur.