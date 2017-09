‘Bijna 400 doden door geweld Birma’

Bij het opgelaaide geweld tussen Rohingya-moslims en de Birmese autoriteiten zijn de afgelopen week bijna vierhonderd doden gevallen. Daarmee is het een van de dodelijkste escalaties van het conflict in tientallen jaren. De meeste slachtoffers zijn volgens het Birmese leger rebellen, schrijft Reuters.

Het leger zegt dat er al zo’n 370 “extremistische rebellen” zijn gedood. Daarnaast zouden de gevechten dertien militairen, twee ambtenaren en veertien burgers het leven hebben gekost. Mogelijk komt dit aantal hoger te liggen, omdat het leger ervan wordt beticht meer burgerslachtoffers te maken.

Het geweld escaleerde toen ARSA, het Arakan Rohingya Salvation Army, vorige week aanvallen uitvoerde op tientallen politieposten in de westelijke deelstaat Rakhine. Bijna honderd mensen kwamen daarbij om het leven, voornamelijk rebellen. Het Birmese leger reageerde hardhandig met “opruimacties”.

Tienduizenden Rohingya’s gevlucht naar Bangladesh

Volgens de Verenigde Naties zijn sinds afgelopen weekend inmiddels zo’n 38.000 moslims door het geweld gevlucht naar Bangladesh. Nog eens duizenden burgers zitten vast bij de grens, omdat Bangladesh de vluchtelingen niet wil opvangen. Volgens het Birmese leger zijn er 11.700 niet-islamitische Birmezen uit het gebied geëvacueerd.

Eerder deze week sprak Annemarie Kas met diplomate Laetitia van den Assum, die deel uitmaakte van de Rakhine Commission: ‘Het kookpunt van de Rohingya in Birma is bereikt’

De Rohingya vormen een minderheid in het overwegend boeddhistische Birma en worden stelselmatig gediscrimineerd. De VN concludeerden in een rapport eerder dit jaar dat Birmese veiligheidsdiensten zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan moordpartijen, martelingen en verkrachtingen.

De laatste vergelijkbare escalatie van geweld was in 2012 in Sittwe, de hoofdstad van de deelstaat Rakhine. Toen kwamen tweehonderd mensen om het leven en moesten 140.000 burgers vluchten.