Zeker twaalf doden na instorten gebouw Mumbai

Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen nadat een flatgebouw in de Indiase stad Mumbai donderdag is ingestort. Er zijn tot nu toe veertien gewonden onder het puin vandaan gehaald, 25 mensen worden nog vermist.

Het vijf verdiepingen tellende flatgebouw stortte in door de hevige regenval die Zuid-Azië al weken teistert, aldus persbureau AP. De meeste gebouwen in Mumbai zijn al meer dan honderd jaar oud en de fundering van de constructies is niet bestand tegen hevige moessonregen.

In Mumbai, het financiële hart van het land, zijn de straten rivieren geworden en waden mensen tot hun middel door de straten. De afgelopen week viel er dagelijks bijna 13 centimeter water en meteorologen verwachten dat de regen voorlopig aanhoudt. De overstromingen ontregelen het verkeer in de stad en op veel plaatsen ligt het openbaar vervoer stil. Als gevolg van de hevige regenval, in de stad met meer dan twintig miljoen inwoners, kwamen al zes mensen om het leven.

Deze beelden werden opgenomen bij Mulund, een treinstation in het noordoosten van de stad.

When Mumbai Rains turned Mulund Station into Niagara Falls #MumbaiFlooded #MumbaiRains pic.twitter.com/DP9yYESIIh — Wassup Mumbai (@Wassup_Mumbai) 29 augustus 2017

Nepal en Bangladesh

Maar ook in het oosten van India en in Nepal en Bangladesh zijn de afgelopen weken miljoenen mensen slachtoffer geworden van overstromingen. Volgens het Rode Kruis zijn zeker 1.500 mensen omgekomen en zijn 41 miljoen mensen getroffen door de zware regen.

Het Rode Kruis heeft op 23 augustus giro 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers en zegt zeker 7,5 miljoen euro nodig te hebben. Afgelopen dinsdag stond de teller nog op 90.000 euro en donderdag op 125.000 euro. Woordvoerder van de hulpverleningsorganisatie, Merlijn Stoffels, laat in een reactie weten “hartstikke dankbaar te zijn voor iedereen die al wel heeft gestort”, maar hij spreekt van een “zorgwekkende situatie” aangezien het opgehaalde bedrag laag blijft.

“De kans dat mensen onnodig overlijden door gebrek aan hulp is heel groot.”

Er is volgens Stoffels vooral vraag naar voedsel en medische hulp in de getroffen gebieden.