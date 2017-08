Trump zet mes in advertentiebudget Obamacare

In een nieuwe poging om de werking van ‘Obamacare’ te dwarsbomen heeft het Witte Huis donderdag de geldkraan dichtgedraaid voor zorgverzekeringsadvertenties. Met dit geld werden spotjes betaald die Amerikanen aansporen om een zorgverzekering af te sluiten onder de Affordable Care Act, zo meldt AP.

Van de vastgestelde 100 miljoen dollar die dit jaar uitgegeven zou worden voor het werven van nieuwe verzekerden, blijft nog slechts 10 miljoen dollar over. Daarnaast zet Trump het mes in het geld dat gereserveerd was voor zogenaamde “navigators” - medewerkers in informatiecentra waarin consumenten voorlichting krijgen bij de keuze voor een geschikte zorgverzekering. Van het budget van 62,5 miljoen dollar blijft iets meer dan de helft over: 36,8 miljoen.

Democraten vrezen dat er dankzij het wegvallende budget minder Amerikanen zich zullen aanmelden voor een zorgverzekering, en reageren ontzet. Nancy Pelosi, de voorzitter van de partij in het Huis van Afgevaardigden, noemt het een “cynische poging om het aantal aanmeldingen te verlagen” die mogelijk kan zorgen voor chaos en hogere premies. Haar evenknie in de Senaat, Chuck Schumer, sprak van “sabotage van de gezondheidszorg.”

Obamacare staat nog steeds

Dankzij de Affordable Care Act sloten dit jaar al ruim 12 miljoen Amerikanen een gesubsidieerde zorgverzekering af. De wet, in de volksmond vernoemd naar de president die hem in 2010 invoerde, werd in het leven geroepen om de vele miljoenen Amerikanen zonder zorgverzekering toch de kans te bieden zichzelf te verzekeren.

Als presidentskandidaat maakte Trump de afschaffing van Obamacare tot een van de speerpunten van zijn campagne, maar slaagde er na zijn verkiezing maar niet in om de wet als geheel te schrappen. Net als andere critici vindt Trump dat het programma te veel geld kost, en beweert hij zelfs dat het op instorten staat. Nadat zijn pogingen om Obamacare te verwerpen sneuvelden, dreigde de president al om het programma met behulp van bezuinigingen te dwarsbomen.

Hoewel er consensus lijkt dat Obamacare op de lange termijn te duur is, betwijfelen veel experts of het programma echt op instorten staat.