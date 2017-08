‘Tel Afar bevrijd van Islamitische Staat’

De premier van Irak Haider al-Abadi heeft donderdag de overwinning uitgeroepen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) in de stad Tel Afar, meldt Reuters. De premier zei dat “Iraakse troepen de IS terroristen geëlimineerd hebben”.

De gevechten in de noordelijke stad waren nog niet beëindigd toen de premier de stad als bevrijd verklaarde. IS staat bekend om het uitvoeren van verrassingsaanvallen, schrijft AP.

Het offensief tegen IS in Tel Afar begon twee weken geleden. Eerst werden luchtaanvallen uitgevoerd, waarna grondtroepen aanvielen via het zuiden en oosten van de stad. In Tel Afar verschansten zich naar schatting zo’n 1.500 tot 2.000 IS-strijders en er zaten nog 10.000 tot 40.000 burgers toen het offensief begon.

Tel Afar was een van de laatste grote steden nog in handen van IS, nadat Mosul in juli heroverd werd op de terreurgroep. De stad werd in 2014 door IS veroverd. Er woonden voornamelijk Turkmenen, een belangrijke etnische minderheid in Irak.

Tel Afar is strategisch gelegen op zo’n 150 kilometer van de Syrische grens. De stad ligt een aan weg die cruciaal is voor de bevoorrading van IS vanuit Syrië. Daar wordt Raqqa, officieuze hoofdstad van IS, sinds juni belegerd door de Syrische Democratische Strijdkrachten.