Oud-directeur keert terug bij puzzeluitgeverij Keesing

Philip Alberdingk Thijm keert terug als algemeen directeur van puzzeluitgeverij Keesing. Dat heeft president-commissaris Jan Nooitgedagt van de huidige eigenaar Telegraaf Media Groep (TMG) donderdag bekendgemaakt op een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Alberdink Thijm was sinds juni 2014 algemeen directeur bij Keesing, bekend van de Denksport-boekjes, en stapte in december vorig jaar „in goed overleg” op. Eerder was hij binnen TMG actief als algemeen directeur werkzaam bij de Sky Radio Group.

Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering werd de verkoop van Keesing door TMG goedgekeurd. Dat was een formaliteit: Mediahuis, dat met 65 procent een ruime meerderheid van de aandelen in handen heeft, was voorstander van de verkoop aan het Belgische private-equityhuis Ergon Capital, waarbij TMG een minderheidsaandeel houdt van 30 procent in de internationale puzzeluitgeverij. Minderheidsaandeelhouder Talpa (29 procent) onthield zich van stemming, maar heeft zich altijd uitgesproken tegen de verkoop van Keesing, een van de weinige winstgevende onderdelen van TMG.

De Telegraaf Media Groep (omzet in de eerste helft van 2017: 127,2 miljoen euro, operationeel verlies: 6,1 miljoen euro) gebruikt de netto opbrengst van de transactie, 130 miljoen euro, om schulden bij de banken volledig af te lossen en om te investeren in de bedrijfsvoering en toekomstplannen.

TMG heeft geen officiële reden gegeven voor Alberdink Thijms vertrek destijds, en zijn aanstaande terugkeer als algemeen directeur van Keesing. Volgens De Telegraaf

vertrok Alberdingk Thijm eind vorig jaar vanwege een conflict met de toenmalige raad van bestuur van TMG over de fusie- en overnamestrategie. Onder Ergon zou hij nu alsnog op overnamepad mogen.

TMG-topman Marc Vangeel, aangetreden in juni dit jaar na de overname door Mediahuis, ging op de aandeelhoudersvergadering kort in op de beoogde strategie voor het mediabedrijf. TMG, onder meer eigenaar van De Telegraaf en regionale kranten als het Noordhollands Dagblad en het Haarlems Dagblad, kampt al geruime tijd met dalende inkomsten. Hoewel de printmarkt onder druk staat gelooft de topman „met een efficiënte bedrijfsvoering” voldoende rendement op de dagbladen- en tijdschriftenmarkt te kunnen behalen. „Voorheen was de strategie bij TMG: we gaan van woord naar beeld. Ik hou meer van woord én beeld.” De nieuwe raad van bestuur maakt haar plannen voor de toekomst van TMG in het najaar bekend.