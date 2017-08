Italiaanse spoorwegen akkoord met aankoop Fyra’s

Er is een voorlopige overeenkomst gesloten over de verkoop van de Nederlandse Fyra-treinstellen aan de Italiaanse spoorwegen. Dat bevestigt de NS donderdag na berichtgeving van het AD en vakblad OV Pro. Het gaat om 17 voertuigen van het type V250, die eerder door bouwer AnsaldoBreda werden teruggekocht van de NS. De verkoop levert de NS naar verwachting ongeveer 21 miljoen euro op, bovenop de 125 miljoen die eerder al is ontvangen.

De treinen vervangen bestaande hogesnelheidstreinen die toe zijn aan periodiek onderhoud aan de brandbestrijdingsinstallaties, meldt de Italiaanse spoorsite Ferrovie.it. Ze worden de komende tijd aangepast aan Italiaanse specificaties. Volgens de International Railway Journal worden onder meer de stroomafnemers en het ECTX-beveiligingssyteem aangepast, en krijgt de trein een nieuwe neus, stoelindeling en verfbeurt. De aangepaste Fyra wordt gepresenteerd op een spoorbeurs in Milaan, en vanaf juni voor het eerst ingezet tussen Rome en de zuidelijke plaatsen Bari en Lecce.

De NS wordt pas formeel van de verkoop op de hoogte gebracht als de eerste treinen rijden, laat een woordvoerder weten. Wel bevestigt de NS dat onder het voorlopige contract handtekeningen zijn gezet.

‘Goede deal’

De site Ferrovie.info schreef eerder deze maand dat het “waarschijnlijk gaat om een goede deal”. De Nederlandse en Belgische spoorwegen hebben de treinen teruggestuurd, zeker, schrijft de site. Maar dat deden ze “waarschijnlijk meer om terug te komen op een aankoop die ze niet meer nodig achtten dan wegens daadwerkelijk slecht functioneren” van de treinen:

“De enige twijfels in onze ogen zouden meer het onderhoud en de beschikbaarheid van onderdelen kunnen gelden dan de betrouwbaarheid. Maar als er een manier is gevonden om dit op te lossen zou het kunnen gaan om een goede aankoop door Trenitalia.”

Voor de Nederlandse en Belgische spoorwegen blijft de aankoop van de Fyra een debacle. In 2014 werd afgesproken dat AnsaldoBreda de treinen vanwege voortdurende technische problemen zou terugnemen voor 125 miljoen euro, plus maximaal 21 miljoen euro uit de opbrengsten van een eventuele verkoop aan een nieuwe partij. Nu alle treinen op twee na een nieuwe eigenaar krijgen, kan de NS nog geen 150 miljoen euro tegemoet zien. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de problemen rond de Fyra schatte dat de schade voor de NS neerkomt op meer dan 700 miljoen.