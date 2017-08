Harvey minder sterk, dodental opgelopen tot 31

Harvey is geen tropische storm meer, maar een tropische depressie, melden meteorologen van het National Hurricane Center in de VS. Maar ondanks de afname in kracht is het dodental verder opgelopen tot 31 en zijn er grote zorgen dat de overlast van Harvey nog altijd niet voorbij is, ook voor de aan Texas grenzende staat Louisiana.

Woensdag werden er zes doden uit één familie geteld, die met hun minibusje van een brug waren gestort in de buurt van Houston. Onder hen zijn vier kinderen, meldt persbureau AP. Het busje lag onder bijna drie meter modderig water.

Het waterpeil in Houston daalt licht. Daarom heeft de brandweer nu aangekondigd naar slachtoffers te gaan zoeken in duizenden overstroomde woningen. Ook zijn de vliegvelden van Houston weer operationeel. Volgens de meteoroloog van Harris County, waar Houston onder valt is de regen in de stad zo goed als voorbij.

Ontploffing

Een ander probleem dient zich aan zo’n veertig kilometer ten noordoosten van Houston. In het plaatsje Crosby staat een fabriek die chemische stoffen maakt, die volgens de eigenaar onvermijdelijk in brand zal vliegen en ontploffen.

Door de overstromingen viel de stroom van de koelingsapparatuur uit. De noodgeneratoren zijn inmiddels ook overstroomd en dus worden chemische stoffen zoals organische peroxide, niet meer gekoeld. Mensen die binnen een straal van 2,5 kilometer van de fabriek wonen, is verteld dat ze moeten vertrekken.

Opnieuw aan land

Nadat Harvey vrijdag Texas had bereikt, verdween de storm dinsdag kort weer naar de Golf van Mexico. Bij de grens tussen Louisiana en Texas kwam Harvey als tropische storm echter weer aan land. Mogelijk zal er op die plek tussen de 10 en 30 centimeter regen vallen tot en met vrijdag.

In totaal zijn er nu meer dan 1.000 huizen verwoest en 50.000 beschadigd geraakt in Texas. 32.000 mensen zijn in een noodopvang ondergebracht. Er is ruim 1,30 meter regen gevallen.