Half miljoen pacemakers blijken kwetsbaar voor hackers

Bijna een half miljoen pacemakers worden in de Verenigde Staten teruggeroepen vanwege angst voor hackers. Dat meldt de Amerikaanse toezichthouder FDA. De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meldt aan NRC dat de desbetreffende implantaten ook in Nederland worden verkocht. Nederlandse eigenaren zullen terug naar het ziekenhuis moeten om hun pacemaker te laten updaten met betere digitale beveiliging.

Het gaat in de Verenigde Staten om 465.000 pacemakers van het merk St Jude Medical, die worden teruggeroepen. Ze worden gemaakt door fabrikant Abbott. Volgens de FDA kunnen hackers inbreken op de pacemakers, en kunnen zij op afstand de batterij laten leeglopen of zelfs iemands hartslag veranderen. Dat kan beide dodelijke gevolgen hebben. Patiënten moeten naar het ziekenhuis om een zogeheten firmware-update te laten installeren door medisch personeel. Het exacte aantal voor Nederland is nog onbekend.

Ook in Nederland op de markt

„De IGZ heeft hierover op 28 augustus een melding ontvangen van de fabrikant”, zegt woordvoerder Wilbert Ransz. Deze pacemakers zijn in elk geval ook in Nederland op de markt. Het aantal wordt op dit moment nagegaan, onder andere in het Landelijk Implantaten Register waarin alle medische implantaten worden bijgehouden. „De pacemakers zullen een nieuwe software-update moeten krijgen”, aldus Ransz. „De fabrikant legt contact met de betreffende ziekenhuizen. De Belgische inspectiedienst coördineert de activiteiten rond deze pacemakers voor heel Europa.

Volgens fabrikant Abbott zijn er geen tekenen dat de kwetsbaarheden in de software daadwerkelijk zijn misbruikt door hackers.