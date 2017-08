Explosies bij ondergelopen chemische fabriek Texas

In de Texaanse plaats Crosby, vlakbij Houston, heeft zich een aantal explosies voorgedaan in een chemische fabriek. Zeker een persoon is gewond geraakt. Bij de explosies is rook vrijgekomen, meldt de brandweer donderdag. Er worden meer explosies verwacht. Het bedrijf had al gewaarschuwd dat de fabriek zou gaan ontploffen.

Donderdagochtend (Nederlandse tijd) werd gemeld dat bij de fabriek knallen waren gehoord, en rook was gezien. Zeker een politieagent moest naar het ziekenhuis worden overgebracht nadat zij of hij chemische dampen had ingeademd. Negen anderen zijn uit voorzorg zelf naar de eerste hulp gereden, meldde de de politie op Twitter.

De woningen in een straal van zo’n 2,5 kilometer rond het de fabriek werden woensdag al ontruimd, nadat het bedrijf had gewaarschuwd dat een ontploffing onvermijdelijk was. Door de overstromingen na storm Harvey was het niet mogelijk om de gevaarlijke stoffen op het terrein veilig op te slaan.

In de fabriek worden zogenoemde organische peroxiden geproduceerd; instabiele, agressieve stoffen die gebruikt worden voor de productie van onder meer kunststoffen en farmaceutica. Als de stoffen op het termijn niet koel gehouden worden, is brand onvermijdelijk.

Doordat er bijna twee meter water op het terrein staat, is het volgens het Franse chemiebedrijf Arkema onmogelijk om het vuur te bestrijden.