Docu ‘Jesse’ maandagavond in Carré en op Blendle

De veelbesproken documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver gaat komende maandagavond om 20.00 uur in première in theater Carré in Amsterdam. Dat hebben bronnen laten weten aan de redactie van NRC in Den Haag. Filmproducent Doxy heeft de auteursrechten teruggekregen van BNNVARA; die omroep zou de documentaire Jesse in eerste instantie uitzenden, maar zag daar uiteindelijk van af.

Oorspronkelijk zou omroep BNNVARA Jesse maandagavond uitzenden op NPO 2. Daarop ontstond ophef, omdat de film over de Tweede Kamerverkiezingen gemaakt is door een campagnemedewerker van GroenLinks. In een verklaring liet de omroep vervolgens weten dat de documentaire onafhankelijk genoeg was, maar dat daarover wel twijfel kon ontstaan. Onder druk van de NPO werd besloten de uitzending te schrappen.

Blendle

BNNVARA heeft de auteursrechten terugverkocht aan filmproducent Doxy en die bevestigt dat de documentaire te zien zal zijn in Carré. Ook zal de film op hetzelfde moment in waarschijnlijk tientallen bioscopen worden vertoond, vertelt producent Janneke Doolaard. Ze laat verder weten dat Blendle Jesse vanaf maandagavond 20.00 uur zal aanbieden. Tegen betaling kunnen mensen de film dan online bekijken.

Doolaard zegt dat de kaartverkoop voor de première in Carré waarschijnlijk vrijdagochtend om 9.00 uur zal starten. Zij weet niet of Jesse Klaver erbij aanwezig zal zijn. Carré organiseert ook een debat rond de filmvertoning. Doolaard is “heel blij” dat Jesse nu alsnog vertoond kan worden.

De maker van de film, Joey Boink, werkte bij GroenLinks als ‘beeldvoerder’. Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen maakte hij ook filmpjes ter promotie van GroenLinks.