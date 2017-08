Broer dader Manchester vervolgd in Libië

Hashem Abedi moet in Libië voor de rechter komen omdat hij zijn broer Salman geholpen zou hebben met zijn voorbereidingen voor de aanslag op de Manchester Arena in mei. Dat meldt de BBC.

Volgens de autoriteiten in Libië wordt Hashem onder meer verdacht van het aankopen van materialen die zijn broer gebruikte bij de aanslag. Salman Abedi blies zichzelf op na een concert van Ariana Grande op 22 mei. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven en vielen meer dan tweehonderd gewonden.

Niet lang na de aanslag sprak de Britse politie het vermoeden uit dat Abedi niet alleen had gehandeld. Zijn broer en vader, die in Libië wonen, werden daar opgepakt. Sindsdien zaten ze vast. Omdat er geen concreet bewijs ligt tegen de vader van de twee mannen, is hij inmiddels vrijgelaten.

Salman Abedi reisde in april naar Libië en keerde vier dagen voor de aanslag terug naar het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk heeft hij in Libië over zijn plannen gesproken of concrete voorbereidingshandelingen uitgevoerd.

Creditcard

Volgens de BBC zit er nog een familielid van Abedi vast. Het zou gaan om Mohamed Younis Abedi, maar hoe hij is gerelateerd aan Salman en Hashem Abedi is onbekend. Mohamed Younis Abedi zou met zijn creditcard aankopen gedaan hebben om de bom mee te bouwen.

De Libische autoriteiten hebben na verhoor van Hashem Abedi een lijst met namen naar de Britse politie gestuurd van mensen die ondervraagd dienen te worden. Dat zijn niet per se verdachten, schrijft de BBC, maar ook mensen die informatie kunnen leveren.