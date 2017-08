Al Fitrahmoskee moet weg op last van rechter

De salafistische moskee Al Fitrah uit Utrecht moet weg op last van de rechter. Het pand aan de Mortangesdreef moet binnen vier weken leeg zijn en ook moet er twee jaar huurachterstand worden betaald, zo oordeelde de Utrechtse voorzieningsrechter donderdag.

De stichting en de eigenaar van het pand in Utrecht Overvecht stonden donderdag voor de vierde keer tegenover elkaar in een kort geding over onder meer de huurachterstand en de koop- en huurovereenkomst van het pand aan de Pahud de Mortangesdreef.

Al Fitrah heeft sinds 2015 geen huur betaald en zei in november tijdens een rechtszaak dat niet te doen, omdat ze bezig waren met een overname van het pand. Volgens het bestuur was afgesproken dat er gedurende de onderhandelingen geen huur betaald hoefde te worden. De rechter oordeelde toen dat daar geen afspraken over waren gemaakt en AlFitrah moest een jaar huurachterstand betalen van ruim 214.000 euro betalen.

Omstreden

In april van dit jaar bepaalde de rechter dat de huurachterstand over het tweede kwartaal (50.000 euro) ook nog betaald moest worden. Die is nog niet betaald. Dat geldt ook voor de huur van het derde kwartaal. De verhuurder stapte daarom opnieuw naar de rechter met als uitkomst dat de moskee weg moet.

Al Fitrah voerde donderdag tijdens het kort geding aan dat zij bij ontruiming haar investeringen kwijt is. AlFitrah heeft namelijk al investeringen gedaan in het pand en aanbetalingen op de koopsom. De rechtbank oordeelde dat “AlFitrah dit zelf in de hand heeft”:

“De stichting heeft de mogelijkheid om haar investeringen veilig te stellen door het betalen van de koopsom.”

De Stichting Al Fitrah, een van de grootste salafistische organisaties in Nederland, is omstreden. De FIOD is bezig met een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken. Ook zou er dubieus geld uit Koeweit naar de stichting zijn overgemaakt.