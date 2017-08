Zo is het om te wonen in een ‘coffin home’ in Hongkong

Wonen in een ruimte van 1,1 vierkante meter en alleen van je buren gescheiden zijn door een flinterdun muurtje, van wie zeker een kwart verslaafd is aan drugs.

Een verslaggever van The Guardian, Benjamin Haas, ging een week in een van deze zogenoemde coffin homes wonen in Hongkong. Hij omschrijft zonder opsmuk de jeuk van de bedwantsen, hoe hij zijn buren kan horen smakken door de muren heen en over zijn buurman die hem vriendelijk wat crystal meth aanbiedt.

Hoge prijzen

In Hongkong wonen 200 duizend mensen in deze opgedeelde appartementen. De huizenprijzen zijn hoog en mensen aan de onderkant van de samenleving zijn veroordeeld tot de straat of dit soort hokken. En de huur voor zo’n coffin home is niet eens te betalen van een uitkering. Die is omgerekend zo’n 190 euro per maand en de huurprijs kan oplopen tot 265 euro.

De woningen bestaan sinds de jaren 50 en zijn in het leven geroepen voor nieuwe migranten. Zij woonden in huizen van hun werkgevers en van origine werden de bedden alleen van elkaar gescheiden door een soort kippengaas. Nu wonen er drugsverslaafden, zwervers en armen, die volgens Haas de aardigste mensen zijn die hij in Hongkong is tegengekomen.

Om de lezer mee te laten leven met de inwoners van de coffins staan in het artikel 360-graden-foto’s waardoor je kan rondkijken in de hokken. De gangetjes ertussen zijn benauwend smal en door de vies gele kleur ziet het geheel er nog triester uit. In Hongkong, schrijft Haas, is inmiddels ook al een ‘authentiek hostel‘ geopend helemaal in stijl van de coffins.