Ook Mumbai getroffen door zware moessonregen

Bij overstromingen in de Indiase stad Mumbai zijn zeker zes mensen omgekomen, onder wie twee kinderen. Dat meldt persbureau Reuters. De stad kampt met hevige regenval. Ook in de staten Goa and Gujarat wordt gewaarschuwd voor zware moessonregen.

De overstromingen ontregelen het verkeer in de stad en op veel plaatsen ligt het openbaar vervoer stil. Lokale autoriteiten adviseren scholen om hun deuren te sluiten. In Mumbai wonen zo’n twintig miljoen mensen en de stad is het financiële hart van het land. Meteorologen verwachten dat de regen voorlopig aanhoudt.

Ook andere regio’s kampen met hevige regenbuien. Zo werd het noordoosten van het land al eerder getroffen door overstromingen. In de staat Assam, vlakbij de grens van Bangladesh, kwamen in de afgelopen weken zeker 180 mensen on het leven.

Regenseizoen

Mumbai heeft elk jaar tijdens het regenseizoen te maken met hevige buien maar dit jaar valt er meer regen dan gemiddeld. Overstromingen in Azië hebben dit jaar al aan meer dan 900 mensen het leven gekost. Nepal kampte bijvoorbeeld met de heftigste regenval van de afgelopen tien jaar.

Het Rode Kruis vroeg afgelopen vrijdag nog aandacht voor de slachtoffers van overstromingen in Zuid-Azië. Volgens de hulporganisatie zijn 41 miljoen mensen in Bangladesh, Nepal en India mensen getroffen door de regenval. De organisatie levert voedsel, water en medicijnen en heeft een rekening geopend om geld in te zamelen.

In 2005 kwamen bij overstromingen in Mumbai meer dan vijfhonderd mensen om het leven. De meeste slachtoffers woonden in sloppenwijken waar meer dan de helft van de inwoners van de stad woont.