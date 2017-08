’64 doden bij gevechten Syrië en IS in Raqqa’

Bij gevechten tussen het Syrische leger en Islamitische Staat zijn in de provincie Raqqa binnen 24 uur zeker 64 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten woensdag. Aan de kant van het regime kwamen 26 militairen om tegenover 38 IS-strijders.

Het Syrische leger probeert door het heroveren van de stad Raqqa de nabijgelegen provincie Deir ez-Zor in Oost-Syrië te bereiken. Het is de laatste Syrische provincie die nog in handen is van IS. In nog geen week tijd vielen bij gevechten langs de Eufraat 145 doden.

Madan en Raqqa

Eerder deze maand bereikte het regeringsleger de plaats Madan, in de provincie Raqqa. Ook deze stad is nog altijd in handen van IS. De terreurgroep wist een aanval van het Syrische leger af te slaan en sindsdien houden de gevechten aan.

Intussen verloopt de herovering van Raqqa uiterst langzaam. De situatie voor de ongeveer 20.000 overgebleven inwoners is onmenselijk: zij worden door IS als menselijk schild gebruikt en mogen de stad niet verlaten. De bombardementen van de Syrische Democratische Strijdkrachten en de westerse alliantie op de hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat gaan tegelijkertijd gewoon door, schreef NRC-redacteur Floris van Straaten eerder:

“De afgelopen week alleen al werden er zeker 250 luchtaanvallen uitgevoerd. Afgelopen dinsdag kwamen volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten ten minste 42 mensen om het leven, onder wie negentien kinderen en twaalf vrouwen bij luchtbombardementen. Een andere organisatie, ‘Raqqa is being slaughtered silently’ meldde de afgelopen week dat er sinds het begin van het offensief zeker 946 burgers zijn gedood.”

Bekijk hieronder de video over hoe Islamitische Staat opstond en weer ondergaat: