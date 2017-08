VN veroordelen raket Noord-Korea, geen nieuwe sancties

De VN-Veiligheidsraad heeft de Noord-Koreaanse raketlancering over Japan van dinsdag veroordeeld. De VN spreken van een “schandelijke” actie en roepen Pyongyang op te stoppen met provocaties. Er werden tijdens de spoedvergadering geen afspraken gemaakt over nieuwe sancties, meldt Reuters.

Dinsdag vuurde Noord-Korea een middellangeafstandsraket af die over Japan vloog en ruim 1.100 kilometer ten oosten van dat land in zee terechtkwam. Volgens Noord-Korea was dit een reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. De lancering zou de eerste stap zijn in de aanval op Guam, een Amerikaans eiland in de Grote Oceaan. Leider Kim Jong-un kondigde woensdag aan dat meerdere raketoefeningen richting de grote Grote Oceaan zullen plaatsvinden.

Sancties

De Veiligheidsraad riep alle landen op de huidige VN-sancties tegen Noord-Korea te steunen. Nadat Noord-Korea in juli twee testen met langeafstandsraketten had uitgevoerd, legden de VN het land nieuwe sancties op: er werd ingestemd met een exportverbod op onder meer kool, ijzer, lood en vis en schaaldieren. Ook werd afgesproken dat VN-lidstaten geen Noord-Koreaanse arbeidskrachten mogen aannemen en dat er geen nieuwe samenwerkingsverbanden met het land mogen worden aangegaan.

De door de Verenigde Staten opgestelde VN-verklaring werd unaniem aangenomen. Hoewel onder meer Japan en Zuid-Korea voor nieuwe santies waren, hielden China en Rusland, twee permanente leden van de Veiligheidsraad, dit tegen. Zij vinden dat alleen testen met langeafstandraketten een bedreiging vormen.