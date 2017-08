Turkije boos om ‘bevooroordeelde’ aanklachten tegen bewakers

Turkije heeft woensdag boos gereageerd over de aanklachten van een Amerikaanse rechtbank tegen Turks beveiligingspersoneel dat in mei betrokken was bij een vechtpartij in Washington. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de aanklachten “bevooroordeeld”.

De Turken hebben de Amerikaanse ambassadeur op de gang van zaken aangesproken, meldt Reuters. Dinsdag klaagde een Amerikaanse jury negentien mensen aan, onder wie vijftien Turkse veiligheidsmedewerkers, voor de knokpartij die in mei uitbrak tussen demonstranten en bewakers van president Erdogan. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zei “in de sterkst mogelijke bewoordingen” te protesteren tegen de aanklachten.

De beveiligers zijn niet meer in de Verenigde Staten, dus het is onwaarschijnlijk dat de aanklachten direct consequenties zullen hebben.

De Turkse president was in mei op staatsbezoek in de VS. Voor de woning van de Turkse ambassadeur in Washington ontstond een vechtpartij toen mannen in zwarte pakken op de anti-Erdogandemonstranten afstormden. Tijdens het gevecht raakten elf mensen gewond. De politiechef van Washington noemde het incident een “wrede aanval” op vreedzame protesten.

Beelden van de vechtpartij: